Real Madrid wil nog voor het WK zakendoen met PSG

José Mourinho clasht met de clubleiding van Manchester United over de transferuitgaven van komende zomer. Paris Saint-Germain houdt de situatie in de gaten en wil de Portugees mogelijk naar Frankrijk halen. (Daily Mirror)

(AS)

(The Sun)

Alle betrokken partijen zijn akkoord over een nieuw stadion van Chelsea. De Londense club gaat zodoende de plannen voor een nieuwe thuishaven, ter waarde van ongeveer een miljard euro, binnenkort bekendmaken. (The Sun)