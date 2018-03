‘Kenny, Jaïro, Riechedly, we dachten allemaal belangrijke spelers te worden’

Anwar El Ghazi was jarenlang actief voor Ajax, maar kreeg van Marc Overmars te horen dat het beter was om te vertrekken. De buitenspeler opteerde daarom in januari 2017 voor een avontuur bij Lille. De 22-jarige aanvaller zegt te hebben gedacht dat hij samen met Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Jaïro Riedewald (Crystal Palace) en Kenny Tete (Olympique Lyon) de steunpilaren van Ajax zouden worden.

"Een paar jaar geleden hadden we dit scenario echt niet verwacht. We dachten allemaal belangrijke spelers voor Ajax te worden en net als Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Luis Suárez of Davinson Sánchez voor een hoofdprijs weg te gaan", vertelt El Ghazi in gesprek met ELF Voetbal. De aanvaller zegt dat ze alle vier 'sneaky' door de achterdeur weggingen bij Ajax.

"Mensen kunnen zeggen dat je geduld moet hebben, maar in mijn geval werd verteld dat het beter was als ik zou gaan. Ik weet niet of dat Kenny, Jaïro of Riechedly ook is verteld. Als je zes maanden op de bank zit kun je zeggen: 'Ik ga knokken om terug te komen.' Maar in de praktijk werkt dat niet altijd zo. Dan kijk je verder. Wij waren niet de ideale schoonzonen, maar het was niet zo dat we niet tegen kritiek konden of erg moeilijk te coachen waren."

El Ghazi vertelt dat de vier samen nog in een groepsapp zitten en dat ze allen Ajax dankbaar zijn voor de bagage die ze hebben meegekregen. "Het was wel apart om Ajax vorig seizoen in de Europa League-finale (tegen Manchester United, red.) te zien, terwijl ik nog deel van het team uitmaakte. Ik zag de wedstrijd in een café in Dubai, samen met mijn vriendin. Ik blijf een Ajax-fan."