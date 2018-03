‘Acht jaar celstraf dreigt voor 114-voudig Spaans international’

Xabi Alonso zit volgens onder meer El Confidencial in de problemen. Tegen de oud-middenvelder van Real Madrid, Liverpool en Bayern München zou volgens verschillende Spaanse media namelijk in totaal acht jaar celstraf zijn geëist door de openbare aanklager. De oud-international zou miljoenen euro's aan inkomsten uit portretrechten hebben verzwegen.

De Spaanse autoriteiten hebben eerder dit jaar een zaak uit 2015 heropend, waarbij de handelingen van Xabi Alonso verder onder de loep zijn genomen. De 114-voudig international van Spanje zou in totaal acht miljoen euro niet hebben opgegeven. Xabi Alonso is zeker niet de enige bekende naam die door de Spaanse autoriteiten wordt beschuldigd van schimmige praktijken.

Eerder dit jaar werd Alexis Sánchez nog veroordeeld tot zestien maanden gevangenisstraf, maar omdat het de eerste keer was voor de Chileen dat hij is veroordeeld én omdat de opgelegde straf minder was dan 24 maanden, hoefde hij niet te brommen. Ook onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho en Ricardo Carvalho zijn eerder door de autoriteiten bestraft. Xabi Alonso claimt onschuldig te zijn en weigert vooralsnog een overeenkomst aan te gaan en een boete te betalen, waardoor hij een celstraf riskeert, zo klinkt het.