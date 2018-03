‘Ik was niet boos toen Ajax mij geen contract gaf, wel erg teleurgesteld’

Noussair Mazraoui werd deze week door Erik ten Hag definitief naar de A-selectie van Ajax gehaald, nadat de jongeling eerder al enkele keren mee mocht doen in de hoofdmacht. In gesprek met Ajax Life zegt de multifunctionele middenvelder dat hij heeft moeten knokken voor een profcontract bij de Amsterdamse club.

Mazraoui kreeg pas in november 2017 zijn eerste profcontract, mede door de steun van voormalig hoofdtrainer Marcel Keizer. "Ik was niet boos toen Ajax mij geen contract gaf, wel erg teleurgesteld. Het is moeilijk als iedereen met een contract voetbalt en jij niet, maar voor mij persoonlijk is het goed geweest. Het was een eyeopener voor mij.”

De middenvelder geeft aan dat hij hard heeft geknokt op de training, 'voor elke meter', om een contract te verdienen. "Je denkt dat je alles geeft, maar als je in de spiegel kijkt, kun je altijd meer geven dan waar je zelf in gelooft. Het is alsof er een kracht wordt losgemaakt. Ik denk dat dit is wat er bij mij gebeurde toen ik hoorde dat ik zonder contract bij Jong Ajax moest beginnen. Vanaf toen was het alles of niets."

Tot op heden heeft Mazraoui zestien minuten speeltijd kregen in de hoofdmacht van Ajax. Hij hoopt snel meer tijd binnen de lijnen te krijgen. "Ik wil laten zien wat ik kan en dat is best moeilijk als je maar een paar minuten speelt. Tegen Vitesse kreeg ik een kwartier en dat was wel lekker. Je wilt telkens meer, maar ik moet geduld houden en elke dag goed trainen."