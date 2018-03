‘WK-kansen slinken voor Younes’: ‘Hij heeft problemen gehad’

Oliver Bierhoff stelt dat Amin Younes slechte kansen heeft op deelname aan het WK. De teammanager van Duitsland zegt in gesprek met BILD dat de aanvaller van Ajax misschien niet wordt meegenomen naar Rusland: "Amin heeft een geweldig karakter en is een goede speler. Maar natuurlijk heeft hij de laatste tijd wat problemen gehad met bepaalde incidenten. Dat thema is nu niet zo actueel bij ons."

Bierhoff duidt niet alleen op de weigering van Younes om in te vallen in het duel met sc Heerenveen, maar ook op het conflict dat de aanvaller heeft met Napoli. Younes heeft meerdere malen aangegeven dat hij niets heeft getekend bij de Italiaanse club, maar de advocaat van Napoli maakte woensdag duidelijk dat de Duitser in totaal 31 keer zijn krabbel heeft gezet. Volgens BILD slinken de WK-kansen voor Younes met rasse schreden.

Younes is door een blessure zijn vaste plek in het basiselftal van Ajax kwijtgeraakt en werd bankzitter. Omdat hij weigerde binnen de lijnen te verschijnen tegen Heerenveen heeft Erik ten Hag besloten hem voor minimaal twee weken te verbannen naar Jong Ajax. Bierhoff besluit met te zeggen dat hij hoopt dat Younes de weg omhoog weet te vinden.