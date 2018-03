‘Kijk enorm uit naar samenwerking met Ronald en beste spelers van Nederland’

Ronald Koeman had al de beschikking over assistenten Jan Kluitenberg, Patrick Lodewijks en Kees van Wonderen en heeft nu met de komst van Dwight Lodeweges zijn staf bij het Nederlands elftal rond. Voor de zestigjarige trainer, die zijn taken bij Oranje in eerste instantie nog zal combineren met zijn werkzaamheden als assistent van John van ’t Schip bij PEC Zwolle, vormt het assistent-bondscoachschap een mooie afsluiting van zijn loopbaan.

Lodeweges noemt het in gesprek met De Telegraaf een hele grote eer dan Koeman en de KNVB bij hem uitkwamen: “Ik heb een grote liefde voor het voetbal en dat je dit dan op het einde van je carrière nog mag doen, is prachtig. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Ronald en de beste spelers van Nederland, waarbij er ook nog een lichting jonge jongens aankomt.”

De assistent-bondscoach, die zelf tot enkele maanden geleden nog actief was als coach van Oranje Onder-20, wil in de toekomst vaak zijn gezicht laten zien bij de nationale jeugdelftallen. Volgens Lodeweges ‘hoort dat er ook bij’: “Natuurlijk vallen de interlandperiodes samen, maar waar ik kan, daar wil ik bij die elftallen kijken en belangstelling tonen vanuit Oranje.”

Lodeweges stond na dit seizoen nog drie jaar onder contract in Zwolle, maar had daar een clausule in laten opnemen dat hij in de zomer kan vertrekken bij een goede aanbieding. Om die periode te overbruggen, wordt de trainer de aankomende interlandperiodes gehuurd door de KNVB: “Het seizoen bij PEC wil ik ook heel graag afmaken. Dat dit zo kan, daar ben ik vanzelfsprekend heel blij mee.”