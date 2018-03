‘Conflict’ bij Man United: ‘Hij heeft gewoon een kille relatie met Mourinho’

Zlatan Ibrahimovic is naar alle waarschijnlijkheid aan zijn laatste seizoen bezig bij Manchester United. De Zweed heeft in zijn tijd bij de Engelse grootmacht vaak gekampt met blessures en zou momenteel ook pijntjes hebben, waardoor hij niet speelt onder José Mourinho. Adrian Mutu weet echter zeker dat een blessure niet de reden is van zijn absentie.

De voormalig aanvaller van onder meer Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina en de nationale ploeg van Roemenië zegt bij Telekom Sport te weten dat Ibrahimovic, zijn voormalig ploeggenoot bij Juventus, helemaal niet geblesseerd is: "Ik heb informatie dat Zlatan niet geblesseerd is. Hij heeft gewoon een kille relatie met Mourinho op het moment."

Mutu, die in het verleden Mourinho als manager had, constateert dat Ibrahimovic tegen Sevilla, net als in de voorgaande duels, niet van de partij was. Een conflict zou hieraan ten grondslag liggen. De Roemeen is er echter niet rouwig om dat the Red Devils zijn uitgeschakeld: "Ik geef niet om Mourinho. Hij speelt voetbal nooit voor de show, alleen het resultaat telt bij hem."