‘Niemand durfde wat te zeggen, ik kende alleen Viktor Fischer’

Nigel de Jong zit inmiddels in de herfst van zijn loopbaan en koos afgelopen zomer voor een terugkeer naar de Bundesliga, waar hij nu speelt voor 1. FSV Mainz 05. De 33-jarige middenvelder kwam daar door zijn ervaringen bij onder meer Ajax, Hamburger SV, Manchester City en AC Milan binnen als een bekende naam en merkte meteen dat zijn medespelers respect voor hem hadden.

“Als ik eerlijk ben kende ik alleen Viktor Fischer. Hij is nu terug naar Denemarken. In het begin durfde bijna niemand wat tegen mij te zeggen. Ik nam het woord om het ijs te breken. Ik gaf een soort presentatie over waar ik voor sta, wat ik van mezelf verwacht en van het team. Ik ben heel open en vind dat het team als een soort tweede familie moet zijn”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

De Jong stak toen hij jonger was veel op van Clarence Seedorf en Edgar Davids en hoopt nu zelf een vergelijkbare rol te kunnen spelen voor zijn jongere teamgenoten. De 81-voudig Oranje-international ziet ook dat er veel veranderd is sinds de tijd dat hij doorbrak en merkt dat talenten door het internet en social media nu veel meer onder een vergrootglas liggen dan een jaar of vijftien geleden.

“Iedereen heeft direct een mening over jou. De jonge jongens van nu hebben daarmee te dealen. Zo zijn mensen kritisch op Quincy Promes en Memphis Depay, maar veel mensen hebben een vertekend beeld van die jongens. Dat komt mede door wat ze posten op social media”, geeft hij aan. De Jong vindt echter niet dat een voorkeur voor een luxe leven meteen iets zegt over de werklust van een speler: “Ik weet hoe hard Quincy en Memphis trainen om te slagen in de top.”