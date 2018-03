‘Natuurlijk ben ik door een diep dal gegaan, hoe vecht ik terug?’

Alexander Büttner werd deze week weer in genade aangenomen bij Vitesse. De 29-jarige verdediger moest maandenlang bij het tweede elftal acteren vanwege een te hoog vetpercentage. Büttner heeft zich de afgelopen tijd in het zweet gewerkt en is flink afgevallen, zo geeft hij aan in gesprek met De Gelderlander.

"Natuurlijk ben ik door een diep dal gegaan", vertelt de voormalig verbanneling. "Er lagen vragen. Hoe ga ik hiermee om? Hoe vecht ik terug? Ik had in de winter de hele vakantie doorgetraind en toch voldeed ik niet aan de voorwaarden." Büttner begreep de keuze van Henk Fraser echter om hem voorlopig niet bij het eerste elftal te laten voetballen.

"Ik leg alles totaal bij mezelf. De waardes zijn niet goed? Dan moet je een man zijn en in de spiegel kijken. Ik kijk nu ook naar niemand anders. Ik kan het met Henk als mens ontzettend goed vinden. Als trainer ook. Hij is gewoon oprecht en eerlijk geweest. Zo ben ik zelf ook. Daar houd ik van. En dat waardeer ik enorm. Het woord was aan mij", besluit de ex-verdediger van Manchester United en Dinamo Moskou.