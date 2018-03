‘Om de best betaalde speler in de Premier League te zijn, maakt me trots’

Alexis Sánchez besloot afgelopen transferperiode Arsenal achter zich te laten en zich te verbinden aan Manchester United. De Chileen verdient naar verluidt tonnen per week, met als meest genoemde bedrag een wekelijkse gage van ongeveer 400.000 euro. In gesprek met de Chileense televisie geeft de 29-jarige aanvaller aan dat hij al nadenkt over een toekomst na United.

"De druk werkt niet tegen me, het helpt me juist. Des te meer druk ik voel, des te beter ik me ook voel. Ik voel me als een belangrijke speler op wereldniveau. Om de best betaalde speler in de Premier League te zijn, maakt me trots, zeker als Chileen", aldus Sánchez, die verwacht dat hij zijn carrière gaat afsluiten in zijn thuisland. Niet alleen zijn oude club Colo Colo, maar ook Club Universidad de Chile zou een optie zijn.

"Ik denk dat dat (Club Universidad de Chile, red.) de droom van mijn familie is. Mijn vader, die nu in de hemel is, was een supporter van die club. De waarheid is dat niet alleen hij, maar heel veel familieleden me daar willen zien spelen. Ik speelde bij Colo Colo, maar ik denk dat mensen een stap naar Universidad wel gaan begrijpen, omdat het de droom van mijn vader was. En als God het wil, ga ik die droom verwezenlijken."