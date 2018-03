Vier dagen na show van Messi wacht Chelsea duel met ‘man van 55 minuten’

De FA Cup is voor Chelsea, dat slechts één van de laatste vijf officiële duels won en woensdagavond in de Champions League zijn Waterloo vond, de enige overgebleven prijs die men dit seizoen kan winnen. Leicester City verloor in het nieuwe kalenderjaar slechts twee van de dertien officiële duels. Opta blikt vooruit op de kwartfinale in het King Power Stadium, zondag vanaf 17.30 uur.

O Leicester City en Chelsea stonden in de FA Cup vijfmaal eerder tegenover elkaar. De club uit Londen kwam telkens als winnaar uit de strijd, meest recent in de kwartfinale in 2011/12.

O Chelsea won de FA Cup in elk van de laatste drie seizoenen waarin men met Leicester City te maken kreeg: 1997, 2000 en 2012.

O Slechts één van de voorgaande zeven FA Cup-duels van Claude Puel was tegen een club uit de Premier League. Hij verloor in januari 2017, als manager van Southampton, met 0-5 van Arsenal.

O Chelsea won twaalf van de laatste vijftien officiële ontmoetingen met Leicester City: twee remises, één nederlaag. Eerder dit seizoen werd de competitiewedstrijd in het King Power Stadium met 1-2 gewonnen.

O Leicester City verloor in het King Power Stadium vijf officiële wedstrijden van Chelsea. Geen enkele andere club won vaker in de thuishaven van the Foxes (ook vijf nederlagen tegen Preston North End en West Bromwich Albion).

O Leicester City werd in elk van de laatste drie kwartfinales van de FA Cup geëlimineerd: 2000/01, 2004/05 en 2011/12. Men bereikte sinds 1981/82 niet meer de halve finale van dit toernooi; destijds werd Shrewsbury Town uitgeschakeld.

O Kelechi Iheanacho is elke 55 minuten in de FA Cup goed voor een goal of een assist: negen doelpunten en één assist in zijn loopbaan. Dit seizoen staat de teller op vier treffers.

O Olivier Giroud was in zijn FA Cup-debuut voor Chelsea, tegen Hull City, goed voor een doelpunt en twee assists. Sinds zijn debuut in de bekercompetitie, in januari 2013, was geen enkele speler bij meer treffers betrokken dan de Fransman (21): veertien goals en zeven assists.