Messi schittert: ‘Dit type speler wordt eens in de vijftig jaar geboren’

Barcelona won woensdagavond overtuigend met 3-0 van Chelsea, met een glansrol voor Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler wist Thibaut Courtois twee keer te passeren en gaf de assist op Ousmane Dembélé. Antonio Conte is lyrisch over Messi, die in de Champions League nu op een totaal van honderd doelpunten staat.

Na afloop ging de manager van Chelsea in gesprek met Messi om hem zijn bewondering te delen. "We praten hier over een een speler die het resultaat bij iedere ploeg kan beïnvloeden, maakt niet uit voor welke ploeg hij speelt", wordt de Italiaan geciteerd door verschillende Engelse media. "Hij begon zijn carrière bij Barcelona en ik weet zeker dat hij daar ook zijn carrière gaat beëindigen."

"Veel clubs hopen dat ze hem in hun team kunnen hebben, maar dat is onmogelijk", vervolgt Conte, die onder druk staat bij Chelsea en na de uitschakeling mogelijk gaat vertrekken uit Londen. "Dit is een geweldig verhaal voor Barcelona en Messi. Dit type speler wordt eens in de vijftig jaar geboren. We praten over één specifieke speler met hele specifieke kwaliteiten. Hij is fantastisch."

"We hebben het hier niet over een topspeler, maar een super topspeler. Hij maakte het verschil. Dit zijn spelers die ieder seizoen zestig doelpunten maken. Ik ben erg blij dat ik de mogelijkheid had aan het einde van de wedstrijd om hem mijn complimenten te geven, we spreken over een exceptionele speler. De beste in de wereld", benadrukt de manager.