Puma heeft grootse plannen met Manchester City

Phil Johnes gaat Manchester United komende zomer naar alle waarschijnlijkheid verlaten. Everton wil de verdediger graag voor elf miljoen euro overnemen van the Red Devils . (Diverse Engelse media)

Everton-manager Sam Allardyce heeft zijn oog ook nog op een andere verdediger laten vallen. Hij hoopt komende zoemr Basel-verdediger Leo Lacroix over te nemen voor circa 8,5 miljoen euro. (The Sun)

Het merk wil inspringen nu het contract van Nike afloopt en heeft daar 51 miljoen euro per jaar voor over.

Jack Wilshere wordt in verband gebracht met een overstap naar AC Milan en trainer Gennaro Gattuso zegt gecharmeerd te zijn van de middenvelder. Het contract van de speler van Arsenal loopt na dit seizoen af. (Diverse Italiaanse media)

In de zoektocht naar een versterking voor op het middenveld is Chelsea uitgekomen bij Juventus. De Ghanees heeft in Turijn een aflopend contract.