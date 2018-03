Lof voor besluit Twente: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’

FC Twente presteert dit seizoen erbarmelijk en de resultaten onder Gertjan Verbeek zijn tot op heden slechter dan dat ze onder René Hake waren. Veel supporters van de Tukkers hekelden de tv-optredens van Verbeek, waarna de club besloot dat de trainer van de buis wordt gehaald. Nu hoopt Twente Verenigt! dat er weer vooruit kan worden gekeken.

De supportersorganisatie ageerde met een brief tegen de tv-optredens van Verbeek, waarna Twente besloot in te grijpen. "Na onze brief van afgelopen weekend hebben zowel Jan van Halst (technisch directeur, red.) als Gertjan Verbeek besloten om hun televisiewerkzaamheden per direct te stoppen. Een niet meer dan logische beslissing die eigenlijk al veel eerder genomen had moeten worden, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", zo klinkt een statement van de organisatie donderdagochtend.

Twente Verenigt! meldt, zoals reeds in de verklaring van de RvC te lezen was, dat er is besloten om aan het einde van het seizoen het voetbaltechnische beleid grondig te evalueren. "Dit betekent echter wel dat verder gaan met Gertjan Verbeek momenteel als de beste optie wordt gezien", gaat het statement verder. "Als dit de uitkomst is van een gesprek met spelers en staf kan Twente Verenigt! dit enkel onderschrijven en zorgen dat we de komende wedstrijden achter het team blijven staan om lijfsbehoud te bewerkstelligen, desnoods via de nacompetitie."

"Het is goed dat er wordt gewerkt aan scenario's voor het geval degradatie onverhoopt toch zal gebeuren. Als aanstaande zaterdag de inzet en de passie is zoals afgelopen thuiswedstrijd tegen FC Groningen, dan zal ook het publiek er weer achter gaan staan en dan moeten we hopen dat het ook eens een keertje mee zit. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om onze club in de Eredivisie te behouden", zo wordt het statement afgesloten.