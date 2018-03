Oranje-debutant gekoesterd: ‘Een nummer tien die we niet meer veel zien’

Donderdagochtend meldde De Telegraaf dat Guus Til in hoofdlijnen akkoord is met AZ over een nieuw contract tot medio 2023. Max Huiberts, technisch directeur, zegt tegenover hetzelfde dagblad dat Til een voorbeeld is van talenten die doorbreken dankzij de uitstekende jeugdopleiding: "We zien dat onze talenten de laatste twee, drie jaar van een dusdanig niveau zijn, dat ze zich makkelijk in de top van Nederland staande houden."

"In het verleden kwam er zo nu en dan een jeugdspeler door naar het eerste, maar niet in de hoeveelheden van nu. Op achttien- of negentienjarige leeftijd zijn ze klaar om in AZ 1 te spelen en dat komt door de manier van opleiden. Je ziet dat de werkwijze resultaat heeft", constateert Huiberts trots. De sportbestuurder is blij dat Til, die in de voorselectie van Oranje zit, voor langere tijd wordt vastgelegd door AZ.

"Hij is een nummer tien die we in Nederland niet meer veel zien: met diepgang, inhoud en het vermogen om doelpunten te maken. Guus is een fijne persoonlijkheid en je hoeft hem niet te zeggen of hij iets goed of fout heeft gedaan. Hij is stabiel, weet wat hij kan, maar ook wat er beter moet. En daar werkt hij net als onze andere talenten elke dag hard aan", besluit Huiberts.