‘Schooljongen’ van Man United onder vuur: ‘Hij ruikt geen gevaar’

Manchester United werd dinsdagavond uitgeschakeld in de Champions League door een 1-2 nederlaag op Old Trafford tegen Sevilla. The Red Devils speelden een matige partij, constateert Roy Keane. De oud-middenvelder van United laat bij ITV weten dat in zijn ogen vooral Paul Pogba gefaald heeft tegen de Andalusiërs.

"Pogba… We hebben al meerdere keren over Pogba gesproken. Maar hij is niet het enige probleem", begint de Ier zijn relaas over de middenvelder. "Maar als je je niet vast in het basiselftal kan knokken, dan zit je in de problemen. Hij kwam binnen de lijnen en je verwacht dat goede spelers het spel ook doen veranderen. Maar hij kwam op het veld en deed niks.”

“We zagen het bij de tegengoal, zijn reactie was dat van een schooljongen. Hij ruikt geen gevaar. De reden dat je in een ploeg speelt, is dat als je een fout maakt, je hem kan helpen. Je zorgt ervoor dat je voor hem door het vuur gaat. Maar niemand helpt elkaar. Ze spelen als een stel individuen”, concludeert Keane, die niet voor het eerst kritisch is op de prestaties van de Frans international.