Slutsky verbaast eigen land: ‘Dat hij gaat naar een subtopper in Nederland'

Leonid Slutsky gaat na dit seizoen aan de slag als trainer van Vitesse. In Rusland is verrast gereageerd op het besluit van de coach om in de Eredivisie aan de slag te gaan. Dimitri Shoukov, oud-speler van onder andere Vitesse, denkt dat Slutsky het in zich heeft om te slagen in Arnhem. “Slutsky is een trainer met veel charisma, die precies weet wat hij wil.”

“Hij behoort tot de drie beste trainers van Rusland en zou bij heel wat Russische clubs zo aan de slag kunnen, maar dat wil hij niet meer”, vertelt Shoukov in gesprek met De Telegraaf. “Hij wil zichzelf per se bewijzen in Europa, ook al zou hij in Rusland vijf keer meer kunnen verdienen. Het is een unieke stap voor een Russische trainer, maar dat kenmerkt ook zijn open geest en avontuurlijke karakter.”

Shoukov noemt Slutsky een grappige en lieve man, die erom bekend staat dat hij een goede sfeer kan creëren. Hij staat volledig achter het besluit van de Rus om aan de slag te gaan bij Vitesse. “In Rusland wordt er wel een beetje verbaasd naar gekeken, dat Slutsky aan de slag gaat bij een subtopper in Nederland. Maar ikzelf denk, dat het een heel goede stap is voor hem. Als hij het goed doet bij Vitesse, kan dat een mooie opstap zijn om bijvoorbeeld in Duitsland aan de bak te komen. Want hij heeft zeker de kwaliteiten om bij een grote club te werken.”