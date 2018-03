Grondige selectieprocedure bij Heracles: ‘Gesprekken van drie tot vier uur’

In de zoektocht naar een nieuwe trainer heeft Heracles Almelo vier kandidaten in het vizier. Eerder werd al bekend dat Marcel Keizer een optie is als opvolger voor John Stegeman, al wil technisch manager Mark-Jan Fledderus in gesprek met TC Tubantia niet ingaan op namen. “Daar doen we geen uitspraken over. Dat past niet bij een integere club als Heracles.”

Eerder maakte Heracles bekend dat er na dit seizoen afscheid genomen wordt van Stegeman. Fledderus houdt zijn kaken stijf op elkaar wanneer hem gevraagd wordt naar de kandidaten. “Als iemand solliciteert bij een bedrijf, wordt die naam ook niet naar buiten gebracht. Dit is hetzelfde. We hebben vier kandidaten, drie worden het niet. Als die namen bekend zijn, kan dat voor hen een afbreukrisico betekenen.”

Fledderus, die onlangs Nico-Jan Hoogma opvolgde als technisch manager, doet grondig onderzoek in de zoektocht naar de nieuwe trainer. “SciSports heeft datarapporten gemaakt van de kandidaten. We zijn met vier trainers in gesprek gegaan. Dat waren gesprekken van drie tot vier uur, daarna hebben ze zich gepresenteerd aan het bestuur en het deel van de technische staf dat blijft. En ze kregen een casus voorgelegd, zodat wij meer duidelijkheid kregen over hun voetbalvisie. Uit een wedstrijd van Heracles moesten ze beelden halen die bij hun visie past. Dat was heel interessant, daar krijg je een heel duidelijk beeld van."