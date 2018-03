KNVB spreekt Nijhuis aan: ‘Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt’

Bas Nijhuis staat in Nederland bekend als een scheidsrechter die veel toelaat op het veld. Bij de KNVB is men niet tevreden over de manier van fluiten van de arbiter en daarom heeft scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond een gesprek achter de rug met de veelbesproken Nijhuis. Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt’’, aldus Van Egmond.

“Waar andere scheidsrechters misschien weer wat minder zouden moeten fluiten”, zegt Van Egmond in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Zijn manier van wedstrijden leiden is bij ons onderwerp van gesprek. Dat was in het verleden zo en daar zijn we recent weer op teruggekomen, dat ontken ik niet. Er is een bepaalde bandbreedte die je als scheidsrechter kunt opzoeken. Wij spreken arbiters aan als ze daar overheen gaan.’’

Diverse spelers uit de Eredivisie klaagden al over de stijl van Nijhuis. Het is voor hen onduidelijk waar de grens precies ligt. “Bas zit aan de ene kant van het spectrum. Laten we zeggen: helemaal links. En er zijn scheidsrechters die helemaal rechts zitten”, aldus Van Egmond. “Wij proberen allebei die kanten een beetje naar het midden te trekken.”

“Een scheidsrechter krijgt van ons de ruimte om zijn eigen stijl te ontwikkelen. Maar hij weet ook dat hij moet optreden als daarom wordt gevraagd. Of hij in Europa op dezelfde manier fluit? Dat is een zaak van de UEFA, daar zeggen wij bij voorkeur niets over”, aldus Van Egmond.