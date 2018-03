Nieuw contract voor Til: ‘Dan hoeft een tussenstap in Nederland niet’

AZ en Guus Til zijn in hoofdlijnen akkoord over een nieuw contract tot medio 2023, zo meldt De Telegraaf donderdag. Met de nieuwe verbintenis spelen de Alkmaarders volgens het dagblad handig in op de sterke ontwikkeling van de middenvelder, die vrijdag mogelijk definitief wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bij een debuut in Oranje zal de interesse voor Til toenemen en met een vijfjarig contract achter de hand, beschikt AZ over een uitstekende onderhandelingspositie. Een contract tot de zomer van 2023 zou ook betekenen dat de eerstvolgende club van de talentvolle middenvelder een buitenlandse zal worden.

Til zelf staat niet te springen om een transfer naar de traditionele top drie. “Natuurlijk heb ik voor mezelf een route naar de top uitgestippeld, een stappenplan. Als AZ al dusdanig tot de Nederlandse top hoort, wat ik hoop en verwacht, dan hoeft een tussenstap in Nederland niet. Ik vraag me ook af of de traditionele topdrie dat kan betalen”, aldus Til, die samen met AZ de Nederlandse top wil bestormen. “Ik weet zeker dat we met AZ vaste aansluiting kunnen vinden bij PSV, Ajax en Feyenoord, maar dan zullen we wel stappen moeten maken. Dat kan. Volgens mij staan we op de ranglijst nog steeds gewoon boven Feyenoord.”

Voorlopig is het gat met Ajax, Feyenoord en PSV nog te groot voor AZ. Dit seizoen ging de ploeg van trainer John van den Brom in ieder duel met de ploegen uit de traditionele top drie kopje onder. “Dat we topwedstrijden niet winnen, is nu ook iets mentaals. Maar die overwinningen gaan eraan komen”, klinkt het. “Ik ga hier voorlopig nog niet weg, want ik wil onderdeel zijn van het team dat de stap naar de top maakt. Dat veel jongens van ons in Jong Oranje spelen, zegt ook veel, natuurlijk.”

De twintigjarige Til ziet bij zichzelf nog genoeg verbeterpunten en wil zichzelf ontwikkelen in Alkmaar. “Als ik in de spiegel kijk en mijn lijf zie, besef ik dat ik nog een lange weg heb te gaan. Vooral met de potentie in de spelersgroep die wij nu hebben, willen we naar de top van Nederland. Als we daarin willen meedoen, moet er gewoon bij iedereen een schepje bovenop”, weet Til. “Mijn verbeterpunten? Sowieso het afmaken en ik denk dat ik op de eerste meters nog wel iets sneller kan worden. Daar werk ik met de inspanningsfysioloog ook aan. Het moet beter in de kleine ruimte en fysiek kan het ook allemaal nog wel wat sterker.”