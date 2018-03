Southampton stelt oude bekende aan als opvolger van Pellegrino

Mark Hughes is de nieuwe manager van Southampton. Dat heeft de nummer zeventien van de Premier League woensdagavond bekendgemaakt. De 54-jarige Hughes volgt bij the Saints de onlangs ontslagen Mauricio Pellegrino op. Hij werd maandag na tegenvallende resultaten op straat gezet. Hij was bezig aan zijn eerste seizoen en had nog een contract tot de zomer van 2020.

Onder leiding van Pellegrino won Southampton slechts een van de laatste zeventien Premier League-wedstrijden. Die prestaties kostten de trainer de kop. Met Hughes aan het roer hoopt de clubleiding op betere tijden en moet degradatie voorkomen zien te worden. Hughes werd aan het begin van dit kalenderjaar nog ontslagen als manager van Stoke City.

Hughes is geen onbekende van Southampton. In zijn actieve loopbaan droeg hij van 1998 tot 2000 het shirt van de Premier League-club. “Dit is een uitdaging en ik kijk ernaar uit. Het is een mooie kans om terug te keren bij de club die ik goed ken en een club waar ik affiniteit mee heb. Dit kon ik niet weigeren”, zegt hij op de clubwebsite. “Ik neem een hoop Premier League-ervaring mee. Ik weet wat er voor nodig is in deze competitie om wedstrijden te winnen. Het doel is duidelijk.We gaan ervoor zorgen dat we volgend jaar nog in de Premier League spelen. Dat is waar deze club thuishoort.”