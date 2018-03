Conte maakt buiging voor Messi: ‘Hij heeft het verschil gemaakt’

Na een 1-1 gelijkspel op Stamford Bridge ging Chelsea woensdag tijdens de return tegen Barcelona in Camp Nou met 3-0 onderuit. Met twee doelpunten en een assist was Lionel Messi de grote man aan de kant van de Catalanen. Chelsea-manager Antonio Conte toonde zich na afloop een goede verliezer en erkende dat zijn ploeg niet was opgewassen tegen Messi.

“Kijkend naar de twee wedstrijden, dan heeft Messi het verschil gemaakt”, zei Conte na afloop van het duel tegenover diverse Engelse media. “We hebben het hier over de beste speler ter wereld. Als we kijken naar de twee wedstrijden dan denk ik dat we een beetje ongelukkig zijn geweest. We hebben vier keer de paal geraakt en tijdens onze beste periode kregen we een doelpunt tegen. Barcelona was bijzonder effectief vanavond. Wij creëerden kansen, maar scoorden niet.”

Na het laatste fluitsignaal zocht Conte Messi op en feliciteerde de Argentijn met zijn doelpunten en kwalificatie voor de volgende ronde. “We hebben het hier niet over een topspeler, maar een super topspeler. Hij maakte het verschil. Dit zijn spelers die ieder seizoen zestig doelpunten maken”, aldus Conte, die zijn spelers niets kwalijk neemt. “We hoeven nergens spijt van te hebben, ik ben trots op mijn spelers. Ze hebben er alles aan gedaan. Ik denk niet dat we het verdiend hebben om met 3-0 te verliezen.”