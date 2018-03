Drie Nederlanders willen United zaterdagavond volgende mokerslag uitdelen

Vier dagen na de eliminatie in de Champions League wacht Manchester United opnieuw een belangrijke wedstrijd: de kwartfinale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion. Voor de club van Tim Krul, Davy Pröpper en Jürgen Locadia is het de laatste horde om Wembley te bereiken: de voetbaltempel is het decor van de halve finales en de finale. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Manchester United en Brighton & Hove Albion hebben elkaar sinds januari 1993 niet meer in de FA Cup ontmoet. Destijds zegevierden the Mancunians met 1-0, dankzij een treffer van Ryan Giggs.

O Brighton & Hove Albion won in zijn clubgeschiedenis slechts één van de zeventien officiële wedstrijden tegen Manchester United: vijf remises, elf nederlagen. Dat was een 1-0 zege in november 1982, op het allerhoogste niveau.

O Dit is voor Brighton & Hove Albion pas de derde kwartfinale in de FA Cup en de eerste sinds 1985/86, toen Southampton een maatje te groot was. De eerste kwartfinale was in 1982/83: toentertijd werd Norwich City aan de kant gezet en verloor men de eindstrijd van Manchester United: 2-2 en 4-0.

O Manchester United werd in drie van de laatste vier kwartfinales van de FA Cup geëlimineerd. Alleen in 2015/16 ging de club ten koste van West Ham United, dankzij een replay, een ronde verder. Manchester United won sinds 2010/11, destijds tegen Arsenal, geen enkele kwartfinale zonder replay.

O Romelu Lukaku was in zijn laatste tien wedstrijden in de FA Cup goed voor elf treffers. De enige wedstrijd in deze reeks waarin hij niet scoorde, was in dienst van Everton tegen Manchester United: in de halve finale, april 2016.

O José Mourinho won veertien van zijn zestien thuiswedstrijden in de FA Cup: één remise, één nederlaag. Met Manchester United won hij elk van de drie duels, met in totaal tien goals voor en nul tegen.

O Chris Hughton slikte in vier officiële duels op Old Trafford evenveel nederlagen. De ploegen van de manager wisten niet eens te scoren.

O Brighton & Hove Albion verloor in de FA Cup zeven van de laatste acht uitwedstrijden tegen een club uit de hoogste afdeling: één remise. De laatste uitzege onder deze omstandigheden dateert van januari 1986, bij Newcastle United.