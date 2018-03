Messi rolt Chelsea met twee treffers op en bereikt magische grens

Barcelona heeft zich geplaatst voor de laatste acht in de Champions League. Blaugrana boekte woensdagavond een 3-0 overwinning in het eigen Camp Nou en dat was na de eerdere 1-1 op Stamford Bridge ruim voldoende om Chelsea uit te schakelen. Lionel Messi scoorde twee keer en staat nu op honderd Champions League-doelpunten.

De Argentijn had voor dat aantal 123 optredens nodig, veertien minder dan Cristiano Ronaldo nodig had om de magische grens van honderd treffers in het miljardenbal te slechten. Messi opende al vroeg in de wedstrijd de score, want na 2 minuten en 5 seconden verraste hij Thibaut Courtois met een schot met zijn rechtervoet vanuit een moeilijke hoek. Messi had de bal na gekluts in de Engelse defensie ontvangen van Luis Suárez en verschalkte Courtois voor de 0-1. Chelsea probeerde direct te reageren en dreigde via een voorzet van Victor Moses en een diagonaal schot van Willian, maar het offensief ging al gauw weer liggen.

Op het moment dat Barcelona de bal weer wat langer in de ploeg wist te houden, sloeg men toe. Na twintig minuten spelen counterde Barcelona naar de 2-0: Messi behield het overzicht en stelde Ousmane Dembélé in staat om gekruist binnen te schieten. Zodoende leverden de eerste twee doelpogingen van de Catalanen woensdagavond twee treffers op. Chelsea moest minstens twee keer scoren, maar het eerstvolgende wapenfeit kwam van Barcelona: Luis Suárez kreeg de bal na een hakje van Andrés Iniesta niet voorbij Courtois. Aan de andere kant lieten the Blues zich voor de pauze nog twee keer zien.

Marcos Alonso kreeg twee kansen (waaronder een vrije trap tegen de buitenkant van de paal) en Cesc Fàbregas liet eveneens na om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. In het tweede bedrijf ging het Barcelona van Ernesto Valverde op zoek naar de 3-0 om zo de nekslag uit te delen; zo stuitte Suárez op de voet van Courtois. Aan de overzijde gaf Chelsea overigens ook niet op: Dembélé voorkwam met een sliding dat Alonso de aansluitingstreffer kon binnenschuiven en even later schreeuwden de Londenaren vergeefs om een strafschop nadat Alonso naar het gras ging na licht contact met Gerard Piqué.

Chelsea bleef ook in het kwartier dat volgde dreigen, maar vergat de trekker over te halen en kreeg na ruim een uur spelen het deksel op de neus. Messi kreeg de bal aangespeeld door Suárez, dribbelde de zestien in en troefde Courtois af met een schot tussen diens benen: 3-0. Antonio Conte voerde vervolgens een dubbele wissel door: Álvaro Morata en Davide Zappacosta vervingen Olivier Giroud en Moses. Verder dan een inzet tegen de paal van Antonio Rüdiger kwam de huidige nummer vijf van de Premier League echter niet meer en men kan zich nu richten op de FA Cup en het vervolg van de competitie.