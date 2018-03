Heynckes passeert Van Gaal: ‘Dat betekent niet veel voor mij’

Bayern München plaatste zich woensdag voor de kwartfinales van de Champions League. Nadat Besiktas in de Allianz Arena al met 5-0 was verslagen, won de Duitse grootmacht in Istanbul met 1-3. Trainer Jupp Heynckes was tevreden met het resultaat, maar baalde na afloop toch een beetje. Hij was namelijk niet blij met de gele kaarten van Mats Hummels, Jérome Boateng en Rafinha.

“Ik heb ze voor de wedstrijd nog gezegd dat we gedisciplineerd moesten blijven spelen. We hadden ons niet mogen laten provoceren door hun fysieke spel”, zei de coach na afloop tegenover diverse Duitse media. “We hebben te veel gele kaarten gepakt, dat is het enige negatieve aan vanavond.”

Heynckes won woensdagavond als trainer zijn elfde Champions League-wedstrijd op rij. Daarmee pakte hij een record van Louis van Gaal af. “Dat betekent niet zo veel voor mij. Ik ben meer geïnteresseerd in winnen, goed spelen en ontwikkelen. Dit was een overtuigend resultaat. Besiktas heeft in de Champions League dit seizoen niet verloren, dus het is hier niet makkelijk. We scoorden op het juiste moment en het is logisch dat onze concentratie uiteindelijk wat minder werd.”

Nadat Thiago Alcantara de score na achttien minuten had geopend, moest hij zich een kwartier daarna laten vervangen door James Rodriguez. Heynckes denkt niet dat de blessure van de Spaanse middenvelder al te ernstig is. “Ik denk niet dat hij lang aan de kant zal staan. Hij voelde iets onder zijn voet. We zullen het onderzoek af moeten wachten.”