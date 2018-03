‘Boven AZ is er niet echt een club waar je een grotere stap kunt zetten’

Oussama Idrissi maakte de afgelopen transferperiode de overstap van FC Groningen naar AZ. Met de buitenspeler hebben de Alkmaarders een speler in huis gehaald die in het verleden bekend stond als geen gemakkelijke jongen. Zo stond hij in de jeugdopleiding bij Feyenoord al te boek en bij Groningen werd hij eerder dit seizoen nog uit de selectie gezet. Idrissi laat in gesprek met FOX Sports weten dat er een verkeerd beeld van hem is ontstaan.

"Volgens mij ben ik wel een ideale schoonzoon", aldus de 22-jarige buitenspeler met een lach. "Wat er in het verleden is gebeurd, is gebeurd. Volgens mij worden dingen vaak wel groter gemaakt dan het is. Dat is helaas hoe het werkt in de voetballerij. Maar uiteindelijk ben ik gewoon een winnaar. Ik wil keihard werken en ben een spontane, goede jongen denk ik. Zonder opschepperij of arrogantie. In de media wordt soms een situatie geschetst die je niet in de hand hebt.”

Sinds zijn overstap naar AZ kwam hij tot vier doelpunten en zes assists. Het zijn bemoedigende statistieken voor Idrissi, die in de toekomst denkt aan een transfer naar het buitenland. "In Nederland is er boven AZ niet echt een club waar je een duidelijk grotere stap kunt zetten”, klinkt het. “Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar ik zie mezelf wel in het buitenland voetballen. Ik heb niet echt een specifieke voorkeur voor een competitie. Het gaat meer om de visie van de club."