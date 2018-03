Clubleiding Feyenoord wacht onderzoek af: ‘Kijken of het realiseerbaar is’

Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, maakt zich niet druk om de negatieve reacties rondom Feyenoor City. De plannen voor het nieuwe stadion langs de Nieuwe Maas zijn niet door iedereen positief ontvangen. Met name de supporters zien niets in het project en blijven liever in De Kuip, zo werd afgelopen zondag duidelijk voorafgaande aan het duel met AZ.

Vlak voor de aftrap waren er in het stadion spandoeken te zien tegen Feyenoord City. De clubleiding maakt zich daar niet druk om. “De komende maanden wordt gekeken of dat hele mooie plan dat er lag ook realiseerbaar is”, laat De Jong weten tegenover FOX Sports. "Zo zijn er professoren die tegen het plan zijn, maar als je zoekt, en dan hoef je niet eens lang te zoeken, dan zijn er ook een heel hoop professoren die het wél een heel goed plan vinden. Ook daar ga ik niet op af.”

De Jong is het er niet mee eens dat de beeldvorming over Feyenoord City op dit moment erg negatief is. “De business case wordt nu onderzocht. En dan vormen wij ons oordeel: stappen we in of stappen we uit, gaat het door of gaat het niet door. En tot die tijd wacht ik gewoon rustig af.”