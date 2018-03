‘Met Juninho Bacuna vind ik hem de beste speler van de club’

FC Groningen kan Ritsu Doan voor een vastgesteld bedrag overnemen van Gamba Osaka en John de Jonge hoopt dat De Trots van het Noorden de clausule activeert. De voorzitter van de supportersvereniging van de noorderlingen is onder de indruk van wat de negentienjarige Doan dit seizoen laat zien.

De Japanner kwam dit seizoen in 22 officiële wedstrijden tot zeven doelpunten en drie assists en is een van de weinige lichtpunten in het duistere seizoen onder Ernest Faber. “'Als de club hem kan vastleggen, graag. Ik ken de constructie natuurlijk niet en weet niet wat hij moet kosten. Bovendien krijgt Doan als niet-EU speler een hoog salaris, dus dat gaat weer ten koste van de andere spelers”, aldus De Jonge in het Dagblad van het Noorden.

Met Juninho Bacuna vind ik hem de beste speler van de club. Hij heeft zich snel aangepast, dus mentaal is hij ook ijzersterk”, besluit De Jonge. Doan heeft bij Gamba Osaka nog een contract tot de zomer van 2020, maar dat kan vóór 1 mei voor een bedrag van naar verluidt anderhalf tot twee miljoen euro worden afgekocht door FC Groningen.

Ernest Faber zei zaterdag nog dat FC Groningen wat hem betreft verder moet met Doan: “Ik zou zeggen: kopen die man. Of ik begrijp dat de club twijfelt vanwege de prijs? De enige garantie is dat Doan heel talentvol is. De club moet uiteindelijk de overweging maken. Maar zijn kwaliteiten zijn er. En ik denk dat hij het waard is”, zei de scheidend hoofdtrainer in het Dagblad van het Noorden.