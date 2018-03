Bayern verslaat Besiktas met totaalscore van 1-8 en bekert verder

Bayern München heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Der Rekordmeister stond door de 5-0 zege in Beieren al met anderhalf been in de volgende ronde en wist ook de return tegen Besiktas te winnen: 1-3. Thiago Alcántara opende de score en maakte zo het honderdste doelpunt van Bayern in het lopende seizoen, over alle competities gezien.

De Braziliaanse Spanjaard opende na achttien minuten de score in Vodafone Park. Thomas Müller ontving de bal van Arturo Vidal, legde de bal neer in de zestien en daar stond Thiago klaar om er tegenaan te lopen voor de 0-1. Voor Müller, die zijn 95e Champions League-wedstrijd speelde, betekende het zijn vijftiende assist in het miljardenbal sinds zijn debuut in maart 2009. De voorsprong was verdiend, want Bayern had daarvoor al vier goede mogelijkheden onbenut gelaten.

Vidal (kopbal), David Alaba, Müller en Franck Ribéry hadden allen voor dreiging gezorgd, maar doelman Tolga Zengin moest dus pas vissen bij de intikker van Thiago. Een smet op de eerste helft voor Bayern vormde het uitvallen van de doelpuntenmaker, want Thiago moest zich na 37 minuten met een blessure laten vervangen door James Rodríguez. Het speltempo was intussen flink gaan liggen en Besiktas kwam in de eerste helft niet veel verder dan een afstandsschot van Ricardo Quaresma.

In het tweede bedrijf ging het aanvankelijk niet beter met de Zwarte Adelaars want na een paar seconden lag de bal al in het mandje. Gökhan Gönül werkte een voorzet van Rafinha op ongelukkige wijze in zijn doel: 0-2. Rodríguez had de stand hierna naar 0-3 kunnen tillen, maar de invaller wist de bal niet binnen te glijden. Niet veel later, na een klein uur spelen, kwam Besiktas terug in de wedstrijd. Vágner Love schoof de bal na balverlies van Alaba langzaam in de verre hoek en verzorgde de eretreffer voor de club uit Istanbul.

De Braziliaan maakte zijn eerste doelpunt in het miljardenbal in 2361 dagen tijd, want hij scoorde in 2011 voor het laatst in het toernooi toen hij actief was bij CSKA Moskou. Mustafa Pektemek had er vervolgens 2-2 van kunnen maken, maar de spits tikte naast. In de laatste twintig minuten werden er nauwelijks serieuze kansen meer gecreëerd, maar er werd toch nog één keer gescoord. Invaller Sandro Wagner werkte de bal met zijn borst binnen voor de 1-3. Bayern kan zich nu richten op de confrontatie met RB Leipzig.