Pröpper loopt stage: ‘Bij Heracles word je niet financieel onafhankelijk’

Robin Pröpper staat voorlopig onder contract bij Heracles Almelo, maar is al bezig met zijn leven na zijn voetballoopbaan. De 24-jarige verdediger loopt namelijk stage op het hoofdkantoor van Asito, hoofdsponsor van Heracles. "Ik hoop nog wel een jaar of tien te kunnen voetballen, maar daarna moet ik gewoon werken, net als iedereen", laat Pröpper weten.

Pröpper beseft dat hij als voetballer niet het eeuwige leven heeft en hij na zijn voetballoopbaan door zal moeten werken. De komende maand loopt hij mee bij het schoonmaakbedrijf om erachter te komen wat hij later wil gaan doen. "Bij Heracles word je niet financieel onafhankelijk. En als dat al wel zo zou zijn, had ik alsnog een baan gewild na het voetbal”, laat hij weten in gesprek met TC Tubantia.

De vele vrije tijd die Pröpper heeft als voetballer wil hij zo nuttig mogelijk besteden. De vrije uren gingen hem tegenstaan. "Dan doe je niet zoveel. Dan slaap je maar een beetje uit, lig je vervolgens op de bank. Behoorlijk saai”, aldus Pröpper. "Mijn vriendin werkt ook gewoon, als marketing-influencer bij een bedrijf in Zwolle, dus zij is er dan ook niet."