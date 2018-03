‘Beckham in zijn jonge jaren’ terug bij Vitesse: ‘Drie keer per dag getraind'

Alexander Büttner is weer aangesloten bij de A-selectie van Vitesse. De linksback werd in januari nog uit de selectie gezet door trainer Henk Fraser vanwege een te hoog vetpercentage. Na maanden van hard trainen is hij nu eindelijk weer terug. Woensdag keerde hij terug op het trainingsveld.

Büttner was in de eerste seizoenshelft al niet meer zeker van zijn basisplaats en kwam met overtollige kilo’s uit de winterstop. "Waar mijn leven nu uit bestaat? Broccoli. Nee geintje”, zegt Büttner in gesprek met FOX Sports. Tijdens zijn afwezigheid ging hij de strijd tegen de kilo’s aan. "Ik heb gewoon keihard getraind, drie keer per dag. Het was zwaar, maar het is het absoluut waard geweest."

Ploeggenoot Navarone Foor merkte op dat Büttner een groot aantal kilo’s kwijt is. "Hij heeft een heel smal koppie nu. Ik heb hem verteld dat hij op David Beckham in zijn jonge jaren lijkt", laat de middenvelder lachend weten. "Ziet er goed uit", reageert Fraser. "Zijn vriendin is ook tevreden, heb ik begrepen."