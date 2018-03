PSG boekt benauwde zege na vroege rode kaart Thiago Motta

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond gedaan wat het moest doen in de Ligue 1 tegen Angers. Voor eigen publiek werd de nummer veertien van de competitie met 2-1 verslagen. Beide doelpunten werden gemaakt door Kylian Mbappé. PSG had het niet makkelijk tegen de laagvlieger, daar Thiago Motta al vroeg in de wedstrijd een directe rode kaart kreeg.

De wedstrijd was pas twaalf minuten oud toen PSG op voorsprong kwam. Het was Julian Draxler die een fantastische pass in de diepte verstuurde. Mbappé dook op in de zestien en schoot de 1-0 tegen de touwen. Alles wees erop dat de koploper van de Ligue 1 afstevende op een gemakkelijke avond, maar het zou anders lopen. Motta kreeg een paar minuten na de openingstreffer een rode kaart. De middenvelder moest een tackle van Romain Thomas ontwijken, maar bij het neerkomen plantte Motta zijn voet in de buik van de Angers-verdediger.

Met een man minder en nog circa 75 minuten te spelen, ging de ploeg van Unai Emery geen gemakkelijke avond tegemoet. Toch wist PSG de voorsprong uit te breiden. In de 25ste minuut verstuurde Thiago Motta een diepe ball op de mee opgekomen Layvin Kurzawa, die alle tijd kreeg om terug te leggen op de inlopende Mbappé, die scoorde in de verre hoek. Een klein half uur voor tijd leek Marco Verratti de wedstrijd definitief te beslissen. Ángel di María kreeg de bal voor zijn voeten en schoot op doel, maar zijn inzet werd onbedoeld van de doellijn gehaald door Mbappé. Daarna werkte Verratti de bal nog wel tegen de touwen, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel van Mbappé.

Paris Saint-Germain bleef zoeken naar de 3-0, maar moest een kwartier voor tijd de 2-1 slikken. Vanuit de counter dook Karl Toko Ekbami op voor het doel van Kevin Trapp en verrastte de Duitse doelman in de korte hoek. In de slotfase drong Angers aan voor de gelijkmaker, maar de achterhoede van PSG hield stand en trok de overwinning over de streep. De voorsprong van PSG op achtervolger AS Monaco bedraagt nu zeventien punten. Monaco heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.