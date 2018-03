Ex-Ajacied Redan blinkt uit in kwartfinale Youth League tegen Real Madrid

Chelsea heeft zich woendsag geplaatst voor de halve finale van de Youth League ten koste van Real Madrid. De Engelsen wonnen in Madrid met 2-4, mede door twee doelpunten en een assist van ex-Ajacied Daishawn Redan. In de halve finale krijgt Chelsea te maken met FC Porto.

Real Madrid kwam al vroeg op voorsprong via Óscar. Het talent van de Koninklijke knalde een vrije trap via de onderkant van de lat prachtig raak. Niet lang daarna tekende Luke McCormick voor de gelijkmaker. De buitenspeler deed dat op aangeven van Redan. Daarna was het de beurt aan de Nederlandse spits. In de negentiende minuut werkte hij een voorzet vanaf de rechterflank bij de tweede paal binnen. Er werd geprotesteerd vanwege een vermeende handsbal van de aanvaller, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

Chelsea ging rusten met een 1-3 voorsprong door opnieuw een goal van Redan. Wederom kwam de voorzet vanaf rechts en met een handige voetbeweging schoot de talentvolle spits raak. Na rust kwam Real Madrid via Álvarez Lohoba nog terug tot 2-3, maar Harvey St. Clair bepaalde de eindstand op 2-4. In de slotfase kreeg Chelsea het nog wel even lastig door een rode kaart van Jacob Maddox, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.