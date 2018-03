‘Kluivert gooit eigen glazen in met weigering om naar Londen te vliegen’

Patrick Kluivert gold volgens The Sun vorige week nog als de belangrijkste kandidaat om bij Oxford United aan de slag te gaan als hoofdtrainer, maar de oud-spits lijkt in de tussentijd zijn eigen kansen geen goed te hebben gedaan. De tabloid meldt woensdagmiddag namelijk dat Kluivert clubeigenaar Sumrith Tanakarnjanasuth tegen zich in het harnas heeft gejaagd.

De preses van de in de League One uitkomende the U’s wilde Kluivert spreken en nodigde hem uit om naar Londen te komen voor een topontmoeting. Tot verbazing van de Thaise zakenman antwoordde Kluivert echter dat hij het gesprek liever in Barcelona wilde voeren en stelde daar de vraag bij of Tanakarnjanasuth niet naar Spanje kon komen.

De eigenaar was hier volgens The Sun zo door van zijn stuk gebracht dat Kluivert een flink aantal plekken gedaald is op zijn wensenlijstje. Oxford heeft naar verluidt al een aantal gesprekken met andere kandidaten gevoerd en zou nu denken aan Steve McClaren of Karl Robinson, terwijl zelfs Steven Gerrard en Sven-Goran Eriksson in beeld zouden zijn. Eerder liepen contacten met onder meer David Unsworth, Craig Bellamy en Sol Campbell al op niets uit.