‘VVV voorkomt gratis vertrek van door PEC en Italianen begeerde uitblinker’

VVV-Venlo heeft volgens Voetbal International een belangrijke slag geslagen. Het weekblad meldt woensdagmiddag dat de Limburgers de optie in het contract van Clint Leemans hebben gelicht, waardoor de middenvelder nog tot medio 2019 vastligt in De Koel. De Venlonaren voorkomen zodoende dat Leemans in de zomer transfervrij kan overstappen naar een andere club.

Dat Leemans volgend seizoen nog bij VVV speelt is ondanks de gelichte optie geen zekerheid, aangezien de controleur niet hoeft te klagen over een gebrek belangstelling. De voormalige jeugdspeler van PSV zou in beeld zijn bij een drietal clubs uit binnen- en buitenland, waaronder PEC Zwolle. Daarnaast heeft een niet nader genoemde club uit de Serie A Leemans naar verluidt ook op het lijstje gezet.

Zaakwaarnemer Mustapha Nakhli stookte het vuurtje onlangs wat verder op door te stellen dat zijn cliënt op belangstelling kan rekenen uit de Nederlandse subtop en dus Italië. Als Leemans in de zomer inderdaad gaat vertrekken, komt er een einde aan een verblijf van twee seizoenen bij VVV. De promovendus nam hem medio 2016 transfervrij over van PSV, waarna hij zich in Limburg ontwikkelde tot een bepalende speler.