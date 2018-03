‘Afspraak was dat ik twee jaar voor sc Heerenveen zou spelen, tot aan het WK’

Reza Ghoochannejhad beschikt over een aflopend contract bij sc Heerenveen en de kans lijkt groot dat de Iraniër bezig is aan zijn laatste maanden in het Abe Lenstra Stadion. De dertigjarige aanvaller wil met zijn land deelnemen aan het WK van aankomende zomer en lijkt daarna zijn zinnen te hebben gezet op een laatste transfer.

“De afspraak was dat ik hier twee jaar zou spelen, tot aan het WK in Rusland. Wat er daarna gebeurt, laat ik nog open”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Reza maakte in het afgelopen Eredivisie-seizoen nog negentien doelpunten, maar komt door persoonlijke omstandigheden deze voetbaljaargang niet in de buurt van dat aantal.

Met nog zeven wedstrijden te gaan staat de teller voor de spits op zes goals: “Daardoor kon ik mij niet optimaal op het voetbal richten. Het is uitgesproken met de mensen met wie het uitgesproken moest worden, nu is het klaar. Verder wil ik er niets over kwijt. Ik heb in de eerste seizoenshelft gewoon veel te weinig gebracht, niet wat ik kán brengen.”