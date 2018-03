Ten Hag ‘overdrijft’ over verdediger: ‘Hij lijkt Alves of Walker wel’

Henk Spaan is geen fan van de wijze waarop Erik ten Hag zich verbaal doet gelden bij Ajax. De columnist van Het Parool constateert dat de trainer van de Amsterdammers bij tijd en wijle apart taalgebruik etaleert, waardoor mensen hem minder serieus gaan nemen. Als voorbeeld wijst Spaan op het woordje 'ongelofelijk' dat Ten Hag veelvuldig gebruikt.

"Het is niet het accent, het is vooral wat Ten Hag in zijn dialect te berde brengt. Zo vindt hij rechtsback Rasmus Nissen Kristensen 'ongelofelijk dynamisch’”, aldus Spaan in zijn column. "Nu is het al de vraag of Kristensen dynamisch genoemd mag worden, maar het woord ‘ongelofelijk’ eraan toegevoegd, is ongelofelijk overdreven. Kristensen lijkt in die bewoordingen Dani Alves wel, of Hans Hateboer, of Kyle Walker, of Antonio Valencia. Daarvan is geen sprake."

Spaan gaat ook door op het interview dat Ten Hag gaf over het incident met Younes, die weigerde in te vallen bij het duel met sc Heerenveen (4-1). "Hij had hem willen belonen voor een ‘ongelofelijke’ invalbeurt tegen Vitesse en voor de ongelofelijke dingen die hij op de training had laten zien. De verklaring maakte Ten Hag tot een ongelofelijke jezuïet. Nooit geweten dat ze in Haaksbergen een dergelijke scholing in hypocrisie à la het Ignatius of Aloysius College beschikbaar hadden.”