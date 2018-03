Barcelona zoekt zondagmiddag naar unieke reeks tegen ‘los Leones’

Het nog altijd in competitieverband ongeslagen Barcelona won dit seizoen elf van de dertien thuiswedstrijden in LaLiga. Het team van Ernesto Valverde treft zondag een Athletic Club dat in het nieuwe kalenderjaar slechts drie van de elf competitieduels in winst omzette. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Camp Nou, zondagmiddag vanaf 16.15 uur.

O Barcelona verloor in het Camp Nou niet één van de laatste 21 officiële wedstrijden (17 zeges, 4 remises) tegen Athletic Club. De laatste zege van de Basken in de thuishaven van Barcelona dateert van november 2001: 1-2.

O Barcelona is de opponent waartegen Athletic Club de meeste uitnederlagen in LaLiga leed: 17 zeges, 9 remises en 60 nederlagen in 86 competitieduels.

O Barcelona is al 35 opeenvolgende competitieduels ongeslagen: 29 zeges, 6 remises. Daar kan geen enkele club uit de top vijf competities van Europa momenteel aan tippen.

O Athletic Club heeft elk van zijn laatste drie uitwedstrijden in LaLiga verloren en kwam daarin niet één keer tot scoren. In oktober 2014 verloren de Basken voor het laatst vier competitieduels buitenshuis op rij; destijds onder leiding van Ernesto Valverde.

O Barcelona heeft elk van zijn laatste acht competititiewedstrijden tegen Athletic Club gewonnen, waarvan zes zonder ook maar één tegendoelpunt. De Catalanen wonnen nog nooit negenmaal op rij van los Leones in competitieverband.

O Lionel Messi was in achttien officiële wedstrijden tegen Athletic Club in het Camp Nou goed voor zestien treffers. Alleen in thuisduels met Sevilla (19) en Espanyol (18) was de aanvaller trefzekerder.

O Geen enkele verdediger in LaLiga gaf dit seizoen in competitieverband meer assists dan Jordi Alba: zeven (evenveel als José Ángel)

O Ernesto Valverde won als trainer slechts één van de laatste zes officiële wedstrijden tegen Athletic Club: twee remises, drie nederlagen. Dat was in zijn eerste ontmoeting met de Basken als trainer van Barcelona: 0-2, in oktober 2017.

O Aritz Aduriz scoorde in het tenue van Athletic Club acht keer tegen Barcelona. Daarvan kwamen slechts twee treffers in het Camp Nou tot stand.

O José Ángel Ziganda won als trainer nog nooit van Barcelona in LaLiga: twee remises en vier nederlagen. Hij verloor elk van zijn twee visites aan het Camp Nou.