Buffon en Allegri huurden jet voor begrafenis Astori: ‘Maakte mij trots’

Juventus boog vorige week woensdag een 1-0 achterstand op Wembley tegen Tottenham Hotspur om naar een 1-2 overwinning, waardoor La Vecchia Signora zich mag gaan opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. Terwijl zijn ploeggenoten in de kleedkamer feestvierden, was Gianluigi Buffon met zijn gedachten echter al bij een dag later, toen Fiorentina-aanvoerder Davide Astori werd begraven in Florence.

La Nazione schrijft dat de doelman te midden van het feestgedruis het woord nam: “We hebben een privévliegtuig gevonden dat ons morgenochtend naar Florence zal brengen. Als iemand van jullie wil komen, ontmoet ons dan in de hal van het hotel, we vertrekken om half 5”, vertelde hij aan zijn ploeggenoten, waarna hij na een pauze toevoegde: “Ik begrijp het heel goed als jullie na een wedstrijd als deze hier willen blijven en willen slapen.”

Volgens de Italiaanse krant stond bijna de gehele selectie van Juventus donderdagochtend vroeg in de lobby van het hotel, maar kon de door Buffon en Massimiliano Allegri gehuurde jet, inclusief de bemanning, slechts twaalf personen vervoeren. De keuze viel uiteindelijk op Giorgio Chiellini, Mehdi Benatia, Miralem Pjanic, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Daniele Rugani en assistent-trainer Marco Landucci. De groep werd in Florence opgewacht door Federico Bernardeschi, die wegens een blessure niet van de partij was in Londen.

De delegatie van Juventus kreeg eenmaal in Toscane aangekomen de kans om via een zijingang naar binnen te gaan, maar Buffon koos ervoor over het plein voor de Santa Croce basiliek te lopen: “Het is voor ons van Juventus nooit makkelijk om naar Florence te gaan. Maar toen we daar aankwamen, zagen we de paarse fans die voor ons applaudisseerden, naar ons riepen en ons bedankten, het was heel mooi. Zij voelden zich door onze aanwezigheid niet zo alleen en dit maakte mij trots. Het was mijn laatste vaarwel aan niet alleen een goede vriend, maar aan een van de mooiste mensen die ik in de sport ben tegengekomen”, legde hij uit aan TuttoJuve.