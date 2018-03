Napoli slaat terug: ‘Verontrustend, Younes heeft 31 keer getekend’

Mattia Grassani, advocaat van Napoli, vindt de recente uitspraken van Amin Younes van ongekende orde. De Duits international gaf tegenover Sport1 aan dat hij geen (voor)contract heeft ondertekend bij de Italiaanse club, maar volgens Grassani is dit onzin. De advocaat zegt dat Younes in totaal zelfs 31 keer een handtekening heeft gezet.

"De uitspraken van Younes zijn verbazingwekkend en verontrustend, zeker gezien het feit dat hij een speler van de nationale ploeg van Duitsland en Ajax is", steekt Grassani van wal tegenover Radio Kiss Kiss Napoli. "Je kan er bijna om lachen, ware het niet dat te midden van dit alles er gewoon een contract ligt, met portretrechten en al, met een totaal van 31 handtekeningen bij verschillende contracten."

"Deze zijn ook gedeeld met zijn advocaat. Als hij zegt dat hij niet kan herinneren dat hij ook maar iets heeft ondertekend waardoor hij zich vanaf juli 2018 bindt aan Napoli, is dat werkelijk volledig buiten de werkelijkheid. Napoli heeft alle contracten nog steeds, de bal ligt nu bij Younes. Gezien zijn beweringen wil hij deze verbintenissen bestrijden. Hij moet dan echter een berg beklimmen."

"Hij moet bewijzen dat hij het niet was die heeft getekend, voor, en ik herhaal dit maar voor de duidelijkheid, 31 keer. Er zijn ook e-mails waarin de gast zegt dat Napoli hem even de contracten moet opsturen, met de handtekening van Aurelio De Laurenttiis, zodat hij ze weer kon doorspelen naar zijn advocaat. Misschien wil hij de contracten bestrijden, maar ik heb geen idee op basis waarvan."

"Als deze situatie leidt tot het zich niet melden in het voorseizoen en hij probeert bij een andere club te tekenen, dan zou dat echt een slecht scenario zijn voor zowel de speler als zijn eventuele club. We praten over schorsingen en hevige financiële sancties. Zelfs al was Younes de Diego Maradona van het derde millennium, dan nog zal geen directeur dit risico gaan nemen", besluit de advocaat.