Ronaldo krijgt lucht van uitgaande transfer van 130 miljoen

Martin Braithwaite hoopt in de zomer definitief te kunnen vertrekken bij Middlesbrough. De Deen wordt momenteel verhuurd aan Bordeaux en een langer verblijf in Frankrijk spreekt hem wel aan. (Evening Gazette)

Tottenham Hotspur loopt het risico Heung-Min Son bijna twee jaar kwijt te raken. Volgens de Koreaanse wet moeten mannen voor hun 28e verjaardag 21 maanden in het leger gediend hebben. (The Sun)

Borussia Dortmund zal flink in de buidel moeten tasten als het Michy Batshuayi definitief over wil nemen. Chelsea heeft naar verluidt een prijskaartje van zestig miljoen euro om de nek van de Belg gehangen. (BILD)

Kwadwo Asamoah kan Juventus mogelijk transfervrij verlaten voor Chelsea. The Blues zouden overwegen om zich, net als Internazionale en Napoli, in de zomer bij de Ghanees te melden. (The Sun)