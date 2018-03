Vitesse wil gehuurde smaakmaker behouden: ‘Heb het goed naar mijn zin’

Mason Mount is dit seizoen na een lastige start uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht op het middenveld bij Vitesse en de huurling van Chelsea heeft het vertrouwen van Henk Fraser tot nu toe terugbetaald met zeven doelpunten en vier assists in de Eredivisie. Als het aan de Arnhemmers ligt, is de Engels jeugdinternational volgend seizoen ook actief op de Nederlandse velden, zo meldt Voetbal International woensdag.

Mount zelf lijkt niet afwijzend tegenover een langer verblijf in GelreDome te staan, al sluit hij niets uit: “Ik heb het hier goed naar mijn zin. Wat er volgend seizoen gebeurt? Ik heb geen idee. Ik wil me met het hier en nu bezighouden. Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij”, legt hij uit. Om Mount langer te kunnen huren, zal Vitesse eerst in gesprek moeten met the Blues.

De nieuwe trainer Leonid Slutsky kan vanwege zijn connecties met Chelsea-eigenaar Roman Abramovich hier mogelijk bij helpen en Mount geeft aan dat de Londenaren tevreden zijn over zijn ontwikkeling: “We bespreken de wedstrijdbeelden en kijken wat er beter kan. Ikzelf ben nog niet tevreden. Ik mijn doelen nog niet bereikt. Wat die doelen zijn? Minimaal tien doelpunten en zoveel mogelijk assists.”

Naast Mount heeft Vitesse dit seizoen de beschikking over de eveneens van Chelsea gehuurde Fankaty Dabo en Matt Miazga. Voetbal International meldt dat technisch directeur Marc van Hintum aankomende zomer zes versterkingen binnen denkt te moeten halen, waaronder wellicht een nieuwe centrale verdediger. Aanvoerder en boegbeeld Guram Kashia heeft naar verluidt achter de schermen de wens uitgesproken om na dit seizoen een transfer te maken.