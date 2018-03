Messi gestrikt met servet: ‘’Deze jongen móéten we hebben‘, zei ik snel’

Lionel Messi staat sinds 2000 onder contract bij Barcelona en in de loop der jaren is de Argentijn uitgegroeid tot een icoon van de club. Carles Rexach, onder meer voormalig scout van Barcelona, zegt in gesprek met the Sun dat hij gelijk onder de indruk was van Messi toen hij hem voor het eerst zag spelen: "Leo is geboren om voetbal te spelen."

"Voetbal is een teamsport, nietwaar? Maar deze jongen kon het helemaal alleen. Hij nam de bal aan, begon te dribbelen en scoorde. Hij had een abnormale gave. Een geweldig instinct. 'Deze jongen móéten we hebben', zei ik snel. Hij is van een andere planeet. Eigenlijk is Leo nu nog altijd dezelfde. Je denkt dat hij te klein is voor het voetbal, maar als je hem hebt zien spelen, verander je al snel van mening", vertelt de 71-jarige Rexach.

Vader Jorge raakte in 2000 geïrriteerd vanwege het feit dat Barcelona maar niet opschoot met het afronden van de overstap naar Catalonië. Jorge en Rexach spraken zodoende af in een restaurant in Barcelona om de neuzen dezelfde kanten op te laten wijzen: "Hij zei dat de moed hem in zijn schoenen was gezonken. Ik gaf hem mijn woord dat we hem een contract zouden voorleggen en als bewijs vroeg ik aan de ober iets om op te schrijven."

"Hij kwam terug met… Een servet. Daarop schreef ik dat ik, als 'technisch directeur van Barcelona', me vastlegde tot een toekomstige verbintenis en zette mijn handtekening eronder", vertelt Rexach. "Wanneer mensen het verhaal van Messi horen, lijkt dat op een sprookje. Maar hij heeft afgezien. Lijden dat hem sterker maakte. Voor mij zou het nu makkelijk zijn om te zeggen dat ik direct zag dat Messi de beste voetballer ter wereld zou worden. Ik wist toen wel dat, mocht hij geen pech kennen, hij zeker een speler voor het eerste elftal zou worden."