De Boer in de clinch met Mourinho: ‘Ik kan nog veel van hem leren’

Frank de Boer haalde zich afgelopen weekend de woede van José Mourinho op zijn hals door te stellen dat het ‘jammer’ is dat Marcus Rashford de Portugees als trainer heeft. Mourinho sloeg daarna hard terug door te stellen dat de Nederlander de slechtste trainer uit de geschiedenis van de Premier League is en het verraste De Boer wel dat zijn uitspraken uiteindelijk uitgroeiden tot zo’n ‘dingetje’.

“Terwijl ik er niks persoonlijks mee bedoelde, toen ik iets zei over hoe Mourinho speelt en over de rol die Rashford onder hem heeft bij United. Die manier van spelen, dat is een andere opvatting dan wij in Nederland gewend zijn”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. “Als een groot en zelf opgeleid talent als Rashford even wat minder speelt, zou ie er in de Ajax-cultuur niet één-twee-drie uitgehaald worden, heb ik uitgelegd. En de club zou ook niet direct een andere speler halen. Maar in de filosofie van Mourinho en Manchester United is dat anders. En dat is verder hun goed recht.”

Volgens De Boer ging de discussie bij BT Sport waar hij deel aan nam breder dan alleen de discussie over de speelminuten van Rashford onder Mourinho en kwamen ook het WK en de Engelse nationale ploeg ter sprake. De oud-trainer van onder meer Ajax geeft aan dat the Three Lions op die manier ook last kunnen hebben van de komst van Alexis Sánchez: “Rashford is het grootste Engelse talent in zijn leeftijdsgroep.” De Boer benadrukt verder dat hij Mourinho met zijn woorden absoluut geen ‘hak wilde zetten’.

“Welnee, totaal niet. Ik heb veel respect voor hem als trainer. Hij heeft al zat prijzen gewonnen, is tactisch heel sterk, weet het spel van elke tegenstander te ontregelen. Nou, daar kan ik nog veel van leren”, maakt hij duidelijk. De Boer zal in de toekomst vaker aansluiten als analyticus op de Engelse tv en knipoogt dat BT hem na deze ophef vast vaker aan tafel wil hebben: “Maar: het is wel een les voor me. Je moet je kennelijk toch zoveel mogelijk op de vlakte houden. Al vind ik dat je soms ook best mag zeggen wat je vindt.”