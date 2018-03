‘Abramovich verliest mogelijk Chelsea’; ‘grootste schandaal in de Britse sport’

Roman Abramovich is al jarenlang de eigenaar van Chelsea, maar de aanwezigheid van de Rus is in al die tijd niet onomstreden geweest. Matthew Syed van The Times heeft al meerdere publicaties gedaan over de 'schimmige praktijken' van Abramovich en woensdag komt de gerespecteerde journalist met een nieuwe aantijging richting de zakenman, een claim die wordt gedaan in een tijd van diplomatieke crisis tussen Groot-Brittannië en Rusland.

Syed stelt dat de manier waarop Abramovich zijn geld bij elkaar heeft verdiend niet zuiver is. In 2015 schreef Syed ook al: "Hij is een manipulatieve en roekeloze opportunist wiens geld is verkregen via dubieuze kanalen en wiens zogenaamd berekende koop van Chelsea eigenlijk niets met een liefde voor voetbal te maken heeft. Hij deed het om zichzelf te beschermen van een mogelijke vergeldingspoging van de gangsterstaat van Vladimir Putin."

Syed geeft woensdag een vervolg over zijn verhalen over Abramovich en stelt dat de overname van Chelsea 'een van de grootste schandalen in de Britse sport' is. The Times claimt dat Groot-Brittannië het goede voorbeeld van de Verenigde Staten moet volgen en de vele handelingen van Russische zakenlui, die hebben geïnvesteerd in de VS, moet onderzoeken, waardoor dus ook Abramovich onder de loep kan worden genomen.

De Britse wetgeving is nog niet zo ver, maar als dit wel zo ver komt, hangt de toekomst van Chelsea en Abramovich aan een zijden draadje, zo klinkt het: "Abramovich kocht Chelsea met de gedachte dat zijn vermogen 'veilig' zou zijn in het land. Een nieuwe wet zou dit kunnen veranderen. De staat kan dan bepalen of onderzoeken of activa in Groot-Brittannië zijn betaald via onjuist verkregen geld. Dan zou een onderzoek niet alleen de huizen en privévermogen van Abramovich riskeren, maar ook de toekomst van Chelsea."