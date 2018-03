Ten Hag lovend: ‘Zijn spel is een voorbeeld van hoe je moet verdedigen’

Nicolás Tagliafico draagt pas sinds januari het shirt van Ajax, maar heeft zich in zijn eerste maanden in Amsterdam al weten op te werken tot een dragende kracht in het elftal van Erik ten Hag. De Argentijn is niet meer weg te denken van de linksbackpositie en zijn trainer is blij met de manier waarop de van Independiente overgenomen back zich manifesteert bij zijn nieuwe club.

“Nicolás heeft zich vanaf het eerste moment bij Ajax heel makkelijk aangepast. Hij heeft direct een grote bijdrage aan het spel van de ploeg. Hij vult zijn rol buitengewoon goed in. Zijn spel is een voorbeeld van een manier hoe je moet verdedigen, maar ik denk ook hoe je als back aanvallende impulsen kan geven”, legt Ten Hag uit in gesprek met Voetbal International.

De coach noemt Tagliafico gerijpt en een speler die weet waar het tactisch en mentaal om draait. Ten Hag stelt dat het daardoor niet eens nodig is om veel met de verdediger te praten, aangezien hij al communiceert door zijn manier van spelen: “Hij weet zo goed positie te kiezen, te anticiperen, maar ook spelers om zich heen te sturen. Daardoor staat het heel vaak goed op onze linkerkant.”