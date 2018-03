Neymar senior geeft signaal af: ‘Hij heeft ook al een heden bij PSG’

Neymar wordt de laatste dagen hevig in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Paris Saint-Germain, vlak nadat de Franse topclub uitgeschakeld is in de Champions League. De Braziliaan, die enkele maanden geblesseerd is en aan het revalideren is in Brazilië, heeft echter geen plannen om PSG op korte termijn te verlaten, zo verzekert zijn vader annex zaakwaarnemer.

Nasser Al-Khelaïfi en Antero Henrique, respectievelijk voorzitter en sportief directeur van PSG, zijn deze week in Brazilië om Neymar te bezoeken. Het tweetal wil niet alleen weten hoe de sterspeler herstelt, maar ook of hij daadwerkelijk aan het peinzen is om de Franse hoofdstad te verlaten en zou opteren voor een stap naar Barcelona of Real Madrid.

Neymar senior is echter duidelijk op een persconferentie: "Neymar heeft al een toekomst bij PSG. Neymar heeft ook al een heden bij PSG." Al-Khelaïfi benadrukt dat Neymar gelukkig is: "Neymar is blij, erg gemotiveerd en gretig om zo snel mogelijk terug te keren. Hij doet zijn best om zo snel mogelijk fit te zijn, maar hij verkeert nu al in een goede vorm."