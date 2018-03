AC Milan gaat vol voor Oranje-international van 30 miljoen

Alan Pardew zal waarschijnlijk tot juni in het zadel blijven bij West Bromwich Albion. Het scheelt the Baggies ruim een miljoen euro als zij de trainer het seizoen af laten maken. (Daily Mirror)

Southampton is dicht bij een akkoord met Mark Hughes. Onder meer Marco Silva werd ook genoemd als opvolger van Mauricio Pellegrino, maar lijkt achter het net te vissen. (BBC)

moeten mogelijk wel afscheid nemen van Gianluigi Donnarumma of Nikola Kalinic om dat bedrag bij elkaar te krijgen.

Liverpool wil in de zomer een nieuwe spits halen en Timo Werner geldt als de belangrijkste kandidaat. De Duitser liet onlangs echter wel weten dat hij ook volgend seizoen nog voor RB Leipzig zal spelen. (Daily Mirror)