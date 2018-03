‘Eigenlijk was zijn plan te goedkoop, voor 30 miljoen kun je De Kuip renoveren’

Feyenoord lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een gloednieuw stadion aan de Nieuwe Maas en heeft daarvoor de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs al in de arm genomen. Niet iedereen is het echter met die nieuwe plannen eens en gemeenteraadslid en lijsttrekker van Stadsinitiatief Rotterdam Jos Verveen legt in onderstaande video uit dat hij denkt dat er op de achtergrond andere belangen spelen.