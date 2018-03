Conte ziet niets in vergelijking: 'Hazard moet nog beginnen prijzen te winnen’

Chelsea neemt het woensdagavond op tegen Barcelona in het Camp Nou. De eerste wedstrijd tussen de twee topclubs eindigde in 1-1, waardoor de ploeg van Antonio Conte hoe dan ook moet scoren in Catalonië om verder te komen in de Champions League. De manager van the Blues constateert dat Barcelona hele goede voetballers heeft, waaronder 'genie' Andrès Iniesta.

De Spanjaard was een twijfelgeval voor het treffen tussen Chelsea en Barcelona vanwege een lichte hamstringblessure, maar trainer Ernesto Valverde heeft reeds bevestigd dat de routinier fit genoeg is om minuten te maken tegen de Engelse landskampioen. Conte laat tegenover verschillende media weten dat hij Iniesta hoog heeft zitten en dat de Spanjaard niet vergeleken mag worden met Eden Hazard.

"We praten hier over twee compleet verschillende spelers", begint de Italiaan, geciteerd door onder meer Marca. "Hazard is meer een nummer tien, Iniesta is een denkende middenvelder. Een middenvelder die denkt en zich altijd in het centrum van het spel bevindt en dus ook in het spel van Barcelona. Hazard is meer een nummer tien, voor mij kan hij ook als tweede spits, als valse nummer negen spelen."

"Maar nogmaals: we praten over verschillende spelers met verschillende carrières. Iniesta heeft veel gewonnen in zijn carrière. Hazard moet nog beginnen met prijzen te winnen in zijn carrière, belangrijke prijzen. Ik heb grote bewondering voor Iniesta. Voor hem, maar ook voor andere spelers die historie hebben geschreven bij Barcelona, zoals Gerard Piqué en Sergio Busquets. Iniesta is een genie. Ik vergelijk hem graag met Andrea Pirlo."